Гарри Кейн выразил готовность продлить контракт с «Баварией»

Дата публикации: 26-11-2025 18:01

Нападающий немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн поделился своими мыслями о будущем и планах на ближайшие годы в мюнхенской команде.

«Переход в «Баварию» стал для меня одним из самых значимых и успешных решений в жизни. Это уникальная возможность попробовать себя в совершенно другой лиге, почувствовать атмосферу футбола нового уровня, играть бок о бок с высококлассными спортсменами в составе такой легендарной команды. Подобный опыт помогает раскрыть новые качества – как на поле, так и за его пределами. Я с благодарностью вспоминаю все европейские матчи, которые уже успел провести здесь. Погружение в немецкую культуру, знакомство с новыми традициями, общение с болельщиками и коллективом – все это ценно для меня не только как для профессионального футболиста, но и как для человека.

Я абсолютно готов остаться в Мюнхене на более долгий срок. Считаю, что «Бавария» по праву входит в число сильнейших команд Европы. Сегодня я полностью сосредоточен на игре за этот клуб и не думаю о переходах в другие коллективы – мне приятно развиваться именно здесь. Сейчас мой контракт рассчитан еще примерно на 18 месяцев, но уверен, что в ближайшее время мы обсудим с руководством мои дальнейшие перспективы и планы команды. Могу сказать точно – в данный момент я очень счастлив в «Баварии», не вижу причин что-то менять в ближайшем будущем и хочу бороться за новые трофеи вместе с партнерами», - признался Кейн на пресс-конференции.

Напомним, что Гарри Кейн стал игроком «Баварии» в 2023 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Уже в дебютных сезонах английский форвард помог мюнхенцам завоевать чемпионский титул Бундеслиги (2024/2025), а также выиграть Суперкубок Германии (2025). Капитан сборной Англии быстро стал одним из лидеров «Баварии», что только усилило его статус одной из главных звезд европейского футбола.