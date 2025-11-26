Андреа Пирло назвал основных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 18:02

Известный бывший полузащитник сборной Италии, "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло поделился своим мнением относительно основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Легендарный футболист рассказал, кто, по его мнению, способен дойти до финала и завоевать столь престижный трофей в этом сезоне.

- Три фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов?

- "Ливерпуль", "Барселона" и "ПСЖ", - заявил Пирло в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне эти клубы действительно демонстрируют очень уверенную и качественную игру. "Ливерпуль" по традиции считается опасным соперником для любого коллектива, его отличает мощная атака и знаменитый характер. "Барселона" после многочисленных перестроек постепенно находит свою игру, а "Пари Сен-Жермен", действующий обладатель титула, укрепил свою команду новыми звёздами и нацелен защитить свой титул.

Финальный матч нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдёт на крупнейшем стадионе Венгрии - "Пушкаш Арена" в Будапеште. Этот поединок состоится уже 30 мая 2026 года и обещает стать одним из самых ожидаемых событий в мире футбола. Действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен". В прошлом финале парижская команда уверенно одолела миланский "Интер", отправив в ворота соперника несколько красивых голов, авторами которых стали Хакими, Дуэ, оформивший дубль, а также Кварацхелия и Меюлю.

Фанаты по всему миру с нетерпением ждут новых интригующих матчей, чтобы вновь увидеть в деле лучших игроков современности и узнать, сбудутся ли прогнозы Андреа Пирло.