Тренер «Челси» Мареска высказался о предстоящей встрече с «Арсеналом» в чемпионате Англии

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Арсеналом» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Безусловно, «Арсенал» сейчас показывает невероятно организованную игру в обороне. Любой соперник сталкивается с большими трудностями в попытках не только забить им, но даже создать опасные моменты у их ворот. Эта команда очень хорошо работает в защите, а также весьма эффективна в атакующих действиях», - отметил Мареска.

Он также подчеркнул, что «Арсенал» представляет серьезную угрозу при стандартах, что делает команду особенно опасной на любых участках поля: «Они часто успешно используют стандартные положения для взятия ворот соперника. Например, в матче против «Баварии» их первый гол был забит после розыгрыша углового. У «Арсенала» отличная игровая система и очень сбалансированный состав, что позволяет регулярно поражать ворота соперников любой величины. Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы не позволить “Арсеналу“ использовать свои сильные стороны и попытаемся реализовать собственные моменты», - приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Встреча между «Челси» и «Арсеналом» обещает быть напряженной и зрелищной, ведь обе команды находятся в отличной форме и претендуют на самые высокие места в турнирной таблице АПЛ.