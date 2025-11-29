Мануэль Нойер стал вторым по числу проведённых матчей среди вратарей Бундеслиги

Дата публикации: 29-11-2025 20:28

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в число двух лучших по количеству проведённых матчей среди голкиперов в истории Бундеслиги, о чём информирует статистическое агентство Opta.

По итогам игры 12-го тура чемпионата Германии, в которой мюнхенская «Бавария» встретилась с амбициозной командой «Санкт-Паули» из Гамбурга, Мануэль Нойер провёл свой 534-й матч в главной немецкой футбольной лиге. Таким образом, по этому показателю опытный вратарь сравнялся с бывшим игроком «Боруссии» из Дортмунда и «Штутгарта» Айке Иммелем, который завершил свою карьеру ещё в прошлом веке. Безусловным лидером по количеству матчей среди голкиперов в немецком чемпионате остается легендарный Оливер Кан — у него в активе 557 проведённых матчей в рамках Бундеслиги.

С 2011 года Мануэль Нойер защищает ворота «Баварии», за это время он помог клубу двенадцать раз стать чемпионом Германии. Также на его счету пять побед в розыгрыше Кубка Германии и восемь завоёванных Суперкубков страны. Кроме отечественных титулов, Нойер дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, подтверждая свой высочайший уровень и стабильность на протяжении многих лет. С каждым новым сезоном легендарный голкипер продолжает переписывать рекорды немецкого футбола и укреплять свой статус одного из лучших вратарей своего времени.