В 12-м туре немецкой Бундеслиги прошёл захватывающий матч между мюнхенской «Баварией» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Поединок состоялся на стадионе «Арена Мюнхен», где главного судью Феликса Цвайера из Берлина ожидал увлекательный и напряжённый футбол. Итог встречи - уверенная победа хозяев поля со счётом 3:1, однако развязка матча оказалась по-настоящему драматичной.

Счёт открыл Андреа Унтонджи уже на 6-й минуте, чем огорошил местную публику и подарил надежду гостевой команде. Однако под занавес первого тайма, на 44-й минуте, Рафаэл Геррейру сумел восстановить равновесие, позволив «Баварии» вести игру более уверенно после перерыва.

Концовка встречи превратилась в настоящее футбольное шоу. На 90+4-й минуте Луис Диас мощным ударом вывел мюнхенцев вперёд, а уже на 90+7-й минуте Николас Джексон закрепил успех, окончательно сняв вопросы о победителе.

С этой победой «Бавария» набрала 34 очка и упрочила лидерство на вершине таблицы высшего дивизиона чемпионата Германии. «Санкт-Паули», набрав 7 очков, занимает предпоследнее, 17-е место, продолжая борьбу за выживание.

В следующем туре, который состоится 6 декабря, мюнхенцам предстоит сыграть на выезде с «Штутгартом», а «Санкт-Паули» в этот же день встретится с «Кёльном» также в гостях.