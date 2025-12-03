Уэсли Снейдер: В «Интере» Жозе Моуринью стал для меня настоящим отцом

Дата публикации: 03-12-2025 23:39

Бывший полузащитник миланского "Интера" и национальной сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился своими воспоминаниями о работе с выдающимся наставником Жозе Моуринью, под чьим руководством он выступал в составе "нерадзурри".

Снейдер заявил: "Моуринью? Для меня он был как отец. Его подход к общению с игроками и то, как он мотивировал меня перебраться в "Интер", запомнилось мне на всю жизнь. Он часто говорил о себе, что он Особенный, и я полностью с этим согласен. Это не просто слова - он действительно был для меня как отец, и сейчас объясню почему. Примерно через полгода после того, как стартовал сезон-2009/2010, как-то утром в понедельник он пригласил меня к себе в кабинет. За выходные мы сыграли матч, и он поинтересовался: 'Уэс, как ты себя сейчас чувствуешь?' Я ответил, что у меня все хорошо и я счастлив, ведь мы продолжаем одерживать победы."

Далее Снейдер вспоминает: "Однако Жозе посмотрел на меня внимательно и сказал: 'Нет, ты выглядишь немного уставшим'. Я возразил ему: 'Нет, все отлично, мистер', но он был настойчив: 'Нет-нет-нет, лучше поезжай навестить своего сына'. Моё дитя жил тогда в Нидерландах, и я сказал Моуринью, что не хочу ехать, ведь стремился выйти на поле на ближайших выходных. Но главный тренер настоял: 'Я прошу тебя поехать, возвращайся в четверг вечером, а в пятницу выходи на тренировку. Игра у нас в субботу'. Я ещё переспросил - получается, потренируюсь только раз перед матчем? На что он ответил: 'Именно так'.

Я полетел в Нидерланды, и тогда впервые по-настоящему осознал, какое человеческое отношение проявил ко мне Моуринью. Ему было важно, чтобы я провёл время с сыном и вернулся отдохнувшим. Когда летел обратно в четверг, я думал: 'Какое великодушие он мне оказал!' Не знаю, поступил бы так другой тренер. В субботу я хотел полностью отплатить ему доверием и хорошей игрой. И ведь Моуринью проявлял внимание и заботу ко всем, не только ко мне. Он умел создавать в команде атмосферу настоящей семьи и понимал каждого своего подопечного", - приводит слова Снейдера издание Marca.