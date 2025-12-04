«Бавария» рассматривает замену Горецки дорогим полузащитником из АПЛ - стоимость от €85 млн

Дата публикации: 04-12-2025 21:34

Мюнхенская команда Бавария всерьез заинтересовалась полузащитником английского клуба Брайтон Карлосом Балеба, которому недавно исполнился 21 год. Как сообщает издание TZ, руководство немецкого гранда видит в таланте молодого камерунца возможную замену опытному Леону Горецке, чья карьера в Мюнхене, по слухам, может завершиться уже через два года - контракт игрока рассчитан только до лета 2026 года. В условиях необходимости обновления и омоложения состава, Бавария пристально следит за рынком и рассматривает Балеба как одного из приоритетных кандидатов на усиление линии полузащиты.

По заявлению источника, руководство Брайтона готово рассмотреть предложения по трансферу молодого полузащитника, однако сумма, с которой могут начаться переговоры, объявлена довольно высокой - не менее € 85 млн. Специалисты отмечают, что столь крупный ценник может стать серьезной преградой для возможного перехода: несмотря на интерес Баварии, клуб вряд ли готов платить такую крупную сумму, особенно учитывая, что рыночная стоимость Балеба, по данным портала Transfermarkt, оценивается примерно в € 60 млн.

В текущем сезоне Карлос Балеба принял участие в 17 матчах за свой клуб во всех соревнованиях. Хотя на его счету пока нет голов или результативных передач, тренерский штаб отмечает его высокий профессионализм, надежность в центре поля и потенциал для роста. Сам футболист связан с клубом контрактом вплоть до лета 2028 года, что дает Брайтону определенные рычаги влияния при переговорах. Эксперты уверены: если Бавария всерьез заинтересуется Балеба, возможен долгий и непростой торг. Покупка такого молодого и перспективного полузащитника позволит мюнхенской команде усилить конкуренцию и начать постепенное обновление основного состава.