Сафонов назвал разницу между Сперцяном и игроками ПСЖ слишком заметной

Дата публикации: 04-12-2025 21:35

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился своим мнением о перспективах российских футболистов в Европе, а также рассказал, чем отличается уровень игры его бывших и нынешних коллег. В интервью для YouTube-канала Smol Talk Сафонов обратился к тем российским спортсменам, которые мечтают попробовать свои силы в европейских топ-клубах.

Голкипер отметил, что очень сложно найти в Российской Премьер-Лиге игрока, который бы смог без адаптации и промежуточных этапов сразу заиграть в топ-командах вроде «Пари Сен-Жермен». По его мнению, необходим именно так называемый "перевалочный пункт" - например, выступления в таких клубах, как «Бенфика» или «Аякс». По словам Сафонова, если ехать напрямую из РПЛ, можно столкнуться с ситуацией, когда игрок, будучи одним из ведущих в своем клубе, в Европе быстро оказывается только в запасе или вовсе отправляется в аренду. Это, по его словам, чревато разочарованием и потерей уверенности в себе.

Матвей также сравнил бывшего одноклубника по «Краснодару» Эдуарда Сперцяна с полузащитниками ПСЖ — Витиньей и Жоау Невешем. Сафонов отметил, что соперничать на равных с игроками уровня Витиньи или Невеша очень непросто — слишком большая разница в классе и опыте между футболистами из России и ведущими европейскими исполнителями. По его словам, большинство игроков должны сначала пройти адаптацию и набраться опыта в переходных лигах, чтобы в дальнейшем иметь шанс проявить себя в элитных клубах Европы.