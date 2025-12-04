Сильва о Холанде: Эрлинг способен стать величайшим футболистом в истории АПЛ

Дата публикации: 04-12-2025 21:36

Полузащитник клуба «Манчестер Сити», 31-летний Бернарду Силва, поделился своим мнением о выдающемся нападающем команды Эрлинге Холанде, который с каждым сезоном набирает все большую популярность и уважение среди болельщиков и специалистов.

«Я не мог смотреть матчи Алана Ширера, так как был слишком молод и не застал его выступления. Тем не менее, я считаю, что Эрлинг Холанд сейчас уже находится на совершенно ином уровне. Он невероятно молод и у него впереди ещё целая карьера. Если он продолжит демонстрировать такую же яркую игру, то вполне может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге», - передает слова Силвы BBC.

Стоит отметить, что Эрлинг Холанд продолжает поражать всех своими результатами. В матче 14-го тура АПЛ против «Фулхэма», завершившемся со счетом 5:4, норвежский форвард забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге. При этом он стал самым быстрым футболистом в истории, достигшим данного рубежа. Для этого ему понадобилось всего 111 матчей - результат, который может вдохновить новое поколение нападающих.

В текущем сезоне Холанд уже провёл 19 официальных поединков за «Манчестер Сити» во всех турнирах. За это время на его счету 20 голов и три результативные передачи. Благодаря своей скорости, мощи и отменному голевому чутью Эрлинг стал настоящим лидером команды и одним из самых грозных бомбардиров Европы. Многие эксперты уверены, что у Холанда есть все шансы не только превзойти показатели легенд английского футбола, но и вписать своё имя в историю Премьер-лиги золотыми буквами.