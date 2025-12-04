Трамп и лидеры Канады и Мексики примут участие в жеребьёвке ЧМ-2026

Дата публикации: 04-12-2025 21:37

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) разместила на своём официальном сайте сообщение, согласно которому президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили своё участие в одном из важнейших событий мирового футбола - финальной жеребьёвке чемпионата мира 2026 года. Мероприятие пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, расположенном в Вашингтоне. Ожидается, что присутствие лидеров трёх стран-хозяек турнира придаст событию особую значимость, а также привлечёт дополнительное внимание мировой общественности к предстоящему чемпионату.

Во время жеребьёвки станут известны составы 12 групп, каждая из которых будет включать по четыре национальные сборные. Итоговое распределение команд по группам напрямую повлияет на ход турнира, поскольку определит, с кем сборные будут встречаться в начальных стадиях состязания. Начало церемонии запланировано на 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет рекордным по количеству участников - в финальной части турнира выступят сразу 48 национальных сборных. Это позволит увеличить представительство различных стран и регионов, а также повысит зрелищность и конкуренцию соревнования. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля на территории трёх государств: США, Канады и Мексики. Подготовка к турниру ведётся на высочайшем уровне, и организаторы обещают, что чемпионат станет незабываемым праздником футбола для игроков и болельщиков со всего мира.