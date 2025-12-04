Названы имена двух футболистов, которыми интересуется «Арсенал»

Дата публикации: 04-12-2025 21:38

Лондонский клуб «Арсенал» продолжает поиски талантливых молодых футболистов для усиления своего состава и, по данным Sky Sports, особое внимание «канониры» уделяют 20-летнему полузащитнику из испанского клуба «Эльче» Родриго Мендосе. Английский клуб тщательно следит за прогрессом игрока, который уже сумел привлечь к себе внимание скаутов топовых европейских команд благодаря своим выступлениям в нынешнем сезоне.

Источники сообщают, что наряду с поиском полузащитника, «Арсенал» также заинтересован в усилении атаки на левом фланге. Рассматривается вариант приобретения перспективного вингера «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя, которому также 20 лет. Лондонцы внимательно следят за выступлениями французского футболиста, оценив его потенциал и пригодность для английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Родриго Мендоса уже успел провести 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года, что делает его долгосрочным проектом для нынешней команды. По сведениям портала Transfermarkt, стоимость молодого испанца оценивается в 9 миллионов евро. Мендоса отличается высокой работоспособностью на поле и способностью поддерживать баланс как в атакующих, так и оборонительных действиях.

Что касается Жан-Маттео Баойя, то французский нападающий за «Айнтрахт» уже провел 18 поединков, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. Контракт 20-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до 2029 года, что свидетельствует о доверии со стороны его нынешнего клуба и долговременных планах на футболиста. По последней информации Transfermarkt, трансферная стоимость Баойя составляет 25 миллионов евро. Благодаря отличной скорости, дриблингу и умению играть на острие атаки, он считается одной из главных молодых звезд Бундеслиги.

Появление интереса со стороны «Арсенала» к этим двум футболистам говорит о стремлении лондонцев планировать будущее и формировать команду, способную бороться за самые высокие цели как в Английской Премьер-лиге, так и на европейской арене. Клуб продолжает демонстрировать заинтересованность в молодых и перспективных игроках, которые могут принести пользу коллективу в долгосрочной перспективе.