Артета осудил плотный график матчей из-за увеличения числа травм в «Арсенале»

Дата публикации: 04-12-2025 21:39

Главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Микель Артета выразил недовольство текущим расписанием футбольных турниров на фоне увеличения числа травм среди футболистов своей команды.

«Я считаю, что мы можем сделать многое для улучшения ситуации не только для игроков, но и для всех, кто связан с лигой. Нам бы очень помог ещё один дополнительный день для восстановления, особенно тем клубам, которые принимают участие в европейских кубках и проводят много встреч. На мой взгляд, это абсолютно реально реализовать, поскольку выиграют от этого абсолютно все: и клубы, и сборные, и сами болельщики. На сегодняшний день расписание стало чересчур плотным на всех уровнях - это касается не только английской Премьер-лиги, но и всех международных матчей. Поэтому я прошу: давайте попробуем изменить сложившуюся систему. Думаю, это было бы разумным шагом. Футболистам становится всё тяжелее выдерживать подобную нагрузку - они не роботы, а живые люди. Игроки устают, выбывают из-за травм, и это отражается на качестве футбола. Нам следует попытаться найти решение всякий раз, когда появляется такая возможность», - приводит слова Артеты ESPN.

В нынешнем сезоне «Арсенал» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами, потеряв на длительный срок сразу нескольких ключевых футболистов. Среди пострадавших игроков значатся такие важные фигуры, как Виктор Дьёкереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц. Подобная волна травм зачастую связана именно с высоким игровым ритмом и недостаточным временем для восстановления между матчами.

Тем не менее, несмотря на сложности, «Арсенал» после 14 сыгранных туров чемпионата Англии занимает первую строчку в турнирной таблице и уже набрал 33 очка, показывая уверенную борьбу за лидерство и чемпионство в текущем сезоне.