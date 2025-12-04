Месси не смог однозначно назвать свой лучший сезон в карьере

Дата публикации: 04-12-2025 21:40

Знаменитый нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси недавно дал интервью, в котором признался, что затрудняется выбрать лучший сезон в своей выдающейся футбольной карьере.

"Мой лучший сезон в карьере? Честно сказать, не знаю. Это действительно очень непростой вопрос, потому что многое зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Были такие годы, когда мы с командой выигрывали практически всё возможное - это и финалы Кубка Америки в составе национальной сборной Аргентины, и победы в Лиге чемпионов, когда я играл за Барселону," - поделился Месси своими мыслями.

Легендарный футболист подчеркнул, что даже знаменитый сезон 2012 года, когда он забил рекордные 91 гол за календарный год, не стал для него чем-то исключительным: "Да, в 2012-м получилось забить очень много голов, но я никогда не ставил задачу установить какой-то рекорд. Мне всегда было куда важнее вкладываться в командную игру, приносить пользу партнёрам, а не просто гоняться за цифрами. Моя главная цель - всегда стремиться к победе и помочь команде добиваться успеха, а не сравнивать себя с кем-то или пытаться превзойти чужие достижения." Кроме того, Месси заметил, что ему сложно выделить какой-то определённый сезон, так как, к счастью, в его карьере было много ярких и успешных лет на высоком уровне.

За свою карьеру аргентинский нападающий успел сыграть за такие клубы, как Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ) и ныне защищает цвета Интер Майами, продолжая радовать болельщиков по всему миру своим мастерством и стабильностью.