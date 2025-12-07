«Кальяри» одержал победу над «Ромой», несмотря на численное меньшинство соперника, в 14-м туре Серии А

Дата публикации: 07-12-2025 21:57

В рамках 14-го тура итальянской Серии А состоялся интересный поединок между «Кальяри» и «Ромой». Неожиданную победу на домашней арене «Унипол Домус» одержали футболисты «Кальяри» - встреча завершилась минимальным счётом 1:0 в пользу хозяев. Главным судьёй матча выступил Лука Цуфферли.

Единственный и решающий гол был забит лишь на 82-й минуте поединка. Его автором стал Джанлука Гаэтано, который смог реализовать свой момент и вывести «россоблу» вперед. Заметим, что «Кальяри» пришлось доигрывать матч в численном меньшинстве - с 52-й минуты команда играла без Зеки Челика, который получил прямую красную карточку за грубое нарушение.

Благодаря этой важной победе «Кальяри» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома», несмотря на статус фаворита, после поражения осталась с 27 очками и удерживает четвёртую строчку в Серии А.

Следующий тур для обеих команд обещает быть интересным: 13 декабря «Кальяри» отправится в гости к «Аталанте», а «Рома» 15 декабря будет принимать на своём поле команду «Комо».