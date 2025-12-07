«Валенсия» избежала поражения в матче с «Севильей» в Ла Лиге

Дата публикации: 07-12-2025 21:59

Состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026, в рамках которого встретились команды "Валенсия" и "Севилья". Игра прошла на домашнем стадионе "Месталья" в городе Валенсия, Испания. Главным судьёй этого поединка был назначен Гильермо Куадра Фернандес. Встреча завершилась со счётом 1-1 - обе команды смогли забить по одному мячу и поделили очки.

Ход встречи развивался довольно драматично. Первый гол был забит на 58-й минуте - отличился защитник "Валенсии" Сесар Таррега, поразивший собственные ворота после неудачного выноса. Этот автогол вывел "Севилью" вперёд, заставив болельщиков хозяев понервничать. После пропущенного мяча "Валенсия" активизировалась и продолжила атаковать, чтобы сравнять счёт, и лишь ближе к финальному свистку сумела добиться желаемого результата. На 90+3-й минуте нападающий "Валенсии" Уго Дуро продемонстрировал настойчивость и реализовал голевой момент, восстановив равновесие - 1-1. Благодаря этому голу в компенсированное время "Валенсия" сумела уйти от поражения и заработать важное очко на своём поле перед поддержкой родных трибун.

После этого поединка "Севилья" увеличила свою копилку до 17 очков после 15 проведённых матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив тренера проводит не самый лучший сезон, однако остаётся в середине таблицы. "Валенсия" набрала 15 очков, располагаясь на 15-й строчке. "Летучие мыши" продолжают бороться за улучшение своих позиций, а такой драматичный результат может придать команде уверенности в ближайших турах чемпионата.