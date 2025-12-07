Бывший защитник «Арсенала» может пополнить состав «Аякса»

Дата публикации: 07-12-2025 22:00

«Аякс» рассматривает возможность подписания бывшего защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу, о чем сообщает издание Voetbal International.

Сейчас японский футболист пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с лондонским клубом в июле текущего года. В последние сезоны Томиясу столкнулся с серьезными проблемами с коленом, что помешало ему регулярно выходить на поле. В прошлом сезоне он провел за «Арсенал» всего шесть минут, после чего в феврале перенес операцию на травмированном колене. Позже контракт с игроком был разорван по обоюдному согласию, чтобы он мог пройти курс специальной реабилитации на родине в Японии. За время восстановления защитник достиг значительных успехов, однако для возвращения к оптимальной спортивной форме ему важно тренироваться в составе профессионального клуба. Томиясу рассчитывает попасть в окончательный состав сборной Японии на чемпионате мира 2026 года, а это станет возможным только при достаточной игровой практике.

Руководство амстердамского клуба выделяет среди качеств Томиясу его универсальность - способность надежно действовать на обоих флангах защиты, а также опыт на международной арене, что особенно ценится в современных командах, стремящихся к высоким результатам в Европе.