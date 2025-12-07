«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первую строчку в таблице РПЛ

Дата публикации: 07-12-2025 22:01

В минувший уикенд состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026, в котором встретились клубы Краснодар и ЦСКА. Игра прошла на современном стадионе Ozon Арена в Краснодаре. Судил встречу опытный рефери Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Финальный свисток зафиксировал победу Краснодарцев со счётом 3:2 - действующие чемпионы России смогли перевернуть игру и добыть три важных очка на своём поле.

Первый гол в матче забил защитник ЦСКА Мойзес уже на 11-й минуте: после углового, который подавал Данил Круговой, он выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой. Однако на 38-й минуте нападающий Краснодара Джон Кордоба красиво выстрелил в касание, сравняв счет. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Виктор Са вывел хозяев поля вперёд - опять после розыгрыша корнера игрок ударом головой послал мяч в сетку ворот. Для ЦСКА всё стало ещё сложнее, когда Мойзес получил красную карточку на 68-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Спустя две минуты полузащитник Краснодарцев Жоау Батчи сделал счёт 3:1 в пользу своей команды, воспользовавшись неразберихой у ворот гостей. Уже в добавленное время, на 90+1-й минуте, ЦСКА смог немного сократить разрыв: отличился бразильский футболист Матеус Алвес. Несмотря на попытки московской команды отыграться в оставшееся время, сравнять счёт им так и не удалось.

Победа позволила Краснодару подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. После 18 проведённых матчей южане набрали 40 очков, что на одно очко больше, чем у ближайшего преследователя - питерского Зенита. ЦСКА, несмотря на поражение, с 36 очками занимает четвёртое место в чемпионате. Судя по стремительной борьбе за лидерство, вторая часть сезона РПЛ обещает быть особенно напряжённой и интересной для всех болельщиков.