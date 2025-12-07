«Кристал Пэлас» на последних минутах одолел «Фулхэм» в 15-м туре АПЛ

Дата публикации: 07-12-2025 22:02

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся интересный поединок между командами «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Матч прошёл на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне и завершился победой гостей со счётом 2:1. Главным арбитром встречи выступил Сэмюэл Барротт.

С самого начала игры команды показали боевой настрой. На 20-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Эдди Нкетиа первым открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Однако ещё до перерыва, на 38-й минуте, Гарри Уилсон благодаря точному удару сравнял счёт и подарил «Фулхэму» надежду на положительный исход. Вторая половина встречи проходила в напряжённой борьбе, и, казалось, матч завершится вничью, но на 87-й минуте Марк Гехи забил победный мяч, тем самым принеся важные три очка своей команде.

После этой встречи «Фулхэм», имея в активе 17 очков, располагается на 15-й позиции турнирной таблицы Премьер-лиги. Тем временем «Кристал Пэлас» продолжает свою удачную серию - набрав 26 очков, команда занимает четвёртое место.

В следующем туре «дачникам» 13 декабря предстоит гостевой матч против «Бёрнли», а «Кристал Пэлас» 14 декабря сыграет на своём поле против одного из лидеров чемпионата - «Манчестер Сити».