Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в 13-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 07-12-2025 22:03

Состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" принимала "Хоффенхайм". Победителями встречи стали хозяева поля - "шмели", которым удалось заработать три очка благодаря победе со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе "Дортмунд", главным судьей выступал Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.

Открыть счет в матче удалось Юлиану Брандту - полузащитник "Боруссии" поразил ворота соперника на 43-й минуте, воспользовавшись ошибкой защитников "Хоффенхайма" и точным ударом отправил мяч в сетку. Во втором тайме преимущество дортмундской команды увеличил защитник Нико Шлоттербек, отличившийся на 60-й минуте. Эта победа стала важной для "шмелей" в борьбе за лидирующие позиции в чемпионате.

После этого тура дортмундская "Боруссия" имеет в активе 28 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, продолжая держаться в числе фаворитов сезона. "Хоффенхайм" с 23 очками располагается на пятій позиции, уступая всего несколько очков конкурентам.

В следующем туре, который уже скоро состоится, "шмели" 14 декабря сыграют на выезде с "Фрайбургом", а "Хоффенхайм" днем ранее, 13 декабря, примет у себя дома "Гамбург". Болельщиков обеих команд ждут интересные и напряженные поединки впереди.