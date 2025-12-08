«Наполи» победил «Ювентус» в поединке 14-го тура Серии А

Дата публикации: 08-12-2025 01:12

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретились команды Наполи и туринский Ювентус. В напряжённом и очень интересном поединке победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля - футбольный клуб Наполи. Встреча прошла на легендарном стадионе Диего Армандо Марадона, расположенном в Неаполе. Главным судьёй матча был назначен Федерико Ла Пенна, который уверенно справился со своими обязанностями и проконтролировал ход игры.

С самого начала поединка было понятно, что команды настроены на борьбу. Уже на 7-й минуте Расмус Хойлунд отличился точным ударом и открыл счёт в матче, выведя свою команду вперёд. На 59-й минуте Кенан Йылдыз восстановил равновесие и забил гол за Ювентус, чем порадовал болельщиков гостей. Однако на 78-й минуте Хойлунд оформил дубль и вновь вывел неаполитанцев вперёд.

После этой победы команда под руководством Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, продолжая удерживать лидерство. Ювентус, имея 23 очка, располагается на седьмой позиции и отстаёт от верхней части таблицы.