В 15-м туре французской Лиги 1 «Лион» с минимальным счётом проиграл «Лорьяну»

Дата публикации: 08-12-2025 01:13

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретились Лорьян и Лион. Игра проходила на стадионе дю Мустуа - Ив Алленма в Лорьяне. Судьёй встречи выступил Матьё Вернис. Победу в напряжённой борьбе одержали хозяева поля, одолев Лион с минимальным счётом 1:0.

Единственный и решающий гол был забит на 39-й минуте встречи: полузащитник Лорьяна Пабло Пажи сумел поразить ворота соперников. Уже спустя три минуты после этого эпизода, на 42-й минуте, защитник Лиона Эйнсли Мэйтленд-Найлс получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, что осложнило задачу гостей по спасению встречи.

После этого победного матча Лорьян набрал 17 очков и занимает теперь 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Лион, имея в активе 24 балла, располагается на пятой позиции. На вершине таблицы продолжает идти Ланс, у которого 34 очка. Второе место занимает ПСЖ, набравший 33 очка, а бронзу текущего чемпионата на данный момент держит Марсель с 29 очками. Турнирная борьба во французской Лиге 1 продолжается, и впереди болельщиков ожидает еще немало интересных матчей в этом насыщенном сезоне.