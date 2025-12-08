«Сельта» одержала победу над «Реалом» в матче Ла Лиги

Дата публикации: 08-12-2025 01:14

В рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2025/2026 прошла встреча между мадридским "Реалом" и "Сельтой" из Виго. Матч состоялся на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании - Мадриде. Главным судьёй поединка был назначен Алехандро Кинтеро Гонсалес из города Уэльва. Неожиданную победу одержали гости: встреча завершилась в пользу "Сельты" с результатом 2:0.

Счёт в матче открыл полузащитник "Сельты", футболист из Швеции Уиллот Сведберг, поразив ворота соперника на 53-й минуте встречи. На 64-й минуте оборону "Реала" серьёзно подкосило удаление Фран Гарсии - защитник схватил две жёлтые карточки с интервалом в две минуты и был удалён с поля, оставив своих одноклубников в меньшинстве. Как будто этого было мало, в самой концовке страсти снова накалились: на 90+2-й минуте красную карточку получил ещё один защитник мадридцев Альваро Каррерас. Буквально через минуту своё второе взятие ворот оформил Сведберг, установив окончательный итог матча.

После этого поражения "Реал" располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 36 очков после 16 сыгранных матчей и отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла. В свою очередь, "Сельта" набрала 19 очков в 15 поединках и занимает 10-е место, постепенно поднимаясь в таблице чемпионата Испании.