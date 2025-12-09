Аморим о Маунте: талантлив и порой ему стоит выходить на поле со скамейки

Дата публикации: 09-12-2025 14:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о победе своей команды над «Вулверхэмптоном» в 15-м туре английской Премьер-лиги — встреча завершилась со счётом 4:1. Специалист подчеркнул значимость вклада Мэйсона Маунта в этот успех и отметил его как одного из наиболее заметных игроков поединка.

«Дело не только в том, что Маунт забил важный гол. Его заслуги гораздо шире — это и стиль игры, и то, как он поддерживает команду как в атаке, так и в обороне, а также его умение быстро принимать решения. Мэйсон стабильно демонстрирует высокий уровень, выкладывается на тренировках и в матчах. Несмотря на явный талант, он понимает, что иногда полезнее начинать игру на скамейке запасных — игроку важно быть готовым помочь команде в любой роли.

Занимать шестое место — не повод для особой радости. У меня остаётся прежнее ощущение: нам нужно зарабатывать больше очков и бороться за выход в Лигу чемпионов. Важно не зацикливаться на прошедшей встрече, а сосредоточиться на предстоящих матчах и продолжать прогрессировать», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 туров клуб идёт на шестой строчке таблицы АПЛ, уступая всего одно очко четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Впереди коллектив ждут непростые матчи, где каждый балл может оказаться решающим в борьбе за место в топ-четвёрке.