«Барселона» объявила о возвращении тер Штегена после травмы

Дата публикации: 09-12-2025 16:01

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что голкипер первой команды Марк-Андре тер Штеген вновь начал тренироваться в общей группе после длительного восстановления. 33-летний немецкий вратарь был вынужден пропустить старт нынешнего сезона из-за проблем со спиной, которые не позволяли ему участвовать в матчах и тренировках. Теперь тер Штеген вернулся к полноценной работе и готов помогать команде в ближайших встречах.

Ранее известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что к тер Штегену проявляют серьезный интерес сразу несколько европейских клубов, которые рассматривают возможность его приобретения в зимнее трансферное окно. Интерес к немецкому голкиперу особенно возрос в последние недели на фоне его скорого возвращения на поле. Несмотря на это, Марк-Андре остается ключевым игроком для «Барселоны».

Действующий контракт тер Штегена с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года, что подчеркивает намерение «Барселоны» сохранить одного из своих лидеров в составе. На данный момент каталонская команда возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 40 очков по итогам 16 сыгранных туров и уверенно двигается к новым спортивным вершинам в сезоне.