Лукаку вышел на поле впервые за четыре месяца

Дата публикации: 09-12-2025 16:02

 

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку вновь вернулся к тренировкам с основной командой впервые за последние четыре месяца. Об этом сообщает SkySport в своих социальных сетях. За это время бельгийский форвард восстанавливался после тяжёлой травмы, полученной 14 августа во время товарищеской встречи с греческим "Олимпиакосом", которая завершилась победой неаполитанцев со счетом 2:1. В этом матче Лукаку получил повреждение прямой мышцы левого бедра, что вывело его из строя на длительный период.

Лукаку пополнил состав "Наполи" в 2024 году, заключив контракт до 2027 года. В прошлом сезоне нападающий стал одним из ключевых футболистов команды: он отличился 14 забитыми мячами, а также сделал 11 результативных передач всего в 38 сыгранных матчах во всех турнирах. Эти показатели подтверждают высокую значимость бельгийца для неаполитанской команды.

Согласно последней информации, ожидается, что Ромелу Лукаку может вернуться на поле уже 18 декабря, когда "Наполи" встретится с "Миланом" в полуфинальном матче Суперкубка Италии. Болельщики и тренерский штаб надеются на скорейшее восстановление нападающего и его возвращение к прежним результатам.

