Илья Забарный включён в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Атлетика»

Дата публикации: 09-12-2025 16:04

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный был включён в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против Атлетика из Бильбао. Вместе с ним в состав на игру попали и другие важные игроки - Дезире Дуэ и Нуну Мендеш, которые недавно восстановились после травм и вновь готовы помочь парижанам. Вместе с тем, ранее стало известно, что основного вратаря ПСЖ Люка Шевалье, а также Усмана Дембеле не будет на поле в этом поединке из-за травм, полученных в прошлых матчах. Место основного стража ворот занимает российский голкипер Матвей Сафонов - он выйдет на поле уже во второй раз подряд, заменяя Шевалье.

Встреча Атлетик - ПСЖ пройдёт в среду, 10 декабря. Начало матча - в 23:05 по московскому времени, когда прозвучит стартовый свисток арбитра. Этот поединок имеет особое значение для обоих клубов, ведь ставки весьма высоки на заключительном этапе группового раунда.

По итогам пяти туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, французский ПСЖ располагается на второй строчке таблицы, набрав 12 очков. Команда борется за выход в плей-офф, и каждый следующий матч становится ключевым в борьбе за путёвку в следующую стадию турнира.

