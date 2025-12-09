Мохамед Салах сделал публикацию в соцсетях на фоне разногласий с Арне Слотом

Дата публикации: 09-12-2025 16:06

Крайний нападающий Ливерпуля Мохамед Салах недавно опубликовал пост в своих социальных сетях на фоне обострившегося конфликта с главным тренером клуба Арне Слотом. На своей странице форвард разместил фотографию, сделанную в тренажёрном зале на тренировочной базе Ливерпуля в Киркби, тем самым показав, что продолжает работать над собой и находится в хорошем физическом состоянии, несмотря на внутренние разногласия. Это фото быстро привлекло внимание болельщиков, подогрев слухи о текущей ситуации внутри команды.

Напряжённые отношения между Салахом и Слотом обострились после матча 15-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль сыграл вничью с Лидсом со счётом 3:3. Египтянин, который не вышел на поле и наблюдал за игрой со скамейки запасных, выступил затем с эмоциональной речью. В ней он упрекнул тренера и клуб в проявленном к нему неуважении. После этой ситуации Салах не был включён в заявку Ливерпуля на следующий матч Лиги чемпионов против Интера, что вызвало волну обсуждений среди фанатов и экспертов. Многие задумались, не приведут ли эти разногласия к возможному трансферу звёздного игрока грядущим летом.

Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года, став одним из ключевых футболистов современного состава команды. За это время он вместе с красными сумел завоевать множество престижных титулов, включая чемпионство в Английской Премьер-лиге, победу в Лиге чемпионов, а также триумфы на клубном чемпионате мира и в других турнирах. Его вклад в успехи клуба неоспорим, а дальнейшее развитие ситуации между Салахом и Арне Слотом может оказать серьёзное влияние на будущее Ливерпуля и самого игрока.