«Кайрат» уступил «Олимпиакосу» и потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов

Дата публикации: 09-12-2025 21:42

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 на стадионе "Астана-Арена" состоялся матч между "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом". Победу с минимальным счётом 1:0 одержала команда гостей. Встречу в прямом эфире показывал сервис Okko, а также посмотреть трансляцию можно было на странице Okko на портале "Чемпионат".

Решающим моментом матча стал гол, который забил нападающий "Олимпиакоса" Желсон Мартинш на 73-й минуте игры. Этот мяч оказался единственным за всю встречу и принёс грекам важные три очка.

Для казахстанского "Кайрата" данное поражение стало уже третьим подряд в нынешней Лиге чемпионов. После шести проведённых матчей клуб из Казахстана заработал всего одно очко и занимает 35-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Олимпиакос" располагается на 26-й строчке, набрав пять очков.

Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2025/2026 завершится в Будапеште. Финал главного европейского клубного турнира пройдёт на стадионе "Пушкаш Арена" 30 мая 2026 года. Любителей футбола ожидает захватывающая развязка турнира среди сильнейших команд Европы.