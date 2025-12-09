"Бавария" одолела "Спортинг" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 09-12-2025 23:46

Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026, в котором встретились немецкая Бавария из Мюнхена и португальский Спортинг из Лиссабона. В напряжённом поединке на стадионе Арена Мюнхен сильнее оказались хозяева поля - мюнхенцы одержали победу со счётом 3:1. Главным судьёй встречи был Ник Уолш из Шотландии.

Первый гол в матче был забит во втором тайме, на 54-й минуте - Йозуа Киммих поразил собственные ворота, и гости из Лиссабона вышли вперёд, воспользовавшись ошибкой защитника Баварии. Однако хозяева быстро оправились после пропущенного мяча. Уже на 65-й минуте полузащитник Серж Гнабри восстановил равновесие, сравняв счёт мощным ударом. Всего через несколько минут, на 69-й, Ленарт Карл вывел Баварию вперёд, воспользовавшись неразберихой в штрафной площади португальцев. Окончательный счёт установил Жонатан Та, оформив третий гол в ворота соперника на 77-й минуте матча.

После этой победы Бавария получила важные 3 очка и теперь на её счету 15 баллов, что позволяет мюнхенской команде занимать солидное второе место в турнирной таблице. Спортинг, набрав десять очков, располагается на девятой позиции после шести сыгранных матчей группового этапа.

Напомним, что решающая битва за титул состоится в финале Лиги чемпионов. Финальный матч нынешнего розыгрыша пройдёт на знаменитом стадионе Пушкаш Арена в Будапеште. Любителей футбола ожидает незабываемое зрелище - финал турнира намечен на 30 мая 2026 года.