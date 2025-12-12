Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о задачах «Ювентуса» на текущий сезон

Дата публикации: 12-12-2025 13:22

Легендарный футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о целях клуба на грядущий сезон. В своём интервью он отметил, что текущая ситуация в команде остаётся неопределённой, и высказал удивление по поводу выбранной стратегии, которую внедряет главный тренер Лучано Спаллетти.

«Какие задачи ставит перед собой команда на этот сезон? По моему мнению, Лучано требуется больше времени, чем другим наставникам, чтобы внедрить определённые идеи, которые, к тому же, не являются его личными. Эти концепции ему не достались по выбору. Мы все слышали, как он говорил: главное - выигрывать, а не демонстрировать красивый футбол. Для меня довольно неожиданно услышать такое именно от него. Самая большая сложность сейчас - понять, в каком направлении движется 'Ювентус', ведь если клубу необходимо так много времени для решения всех своих проблем, стоит задуматься о будущем», - приводит слова Дель Пьеро издание Tuttosport.

На данный момент туринский клуб занимает седьмое место в таблице итальянской Серии А, а в рамках общего этапа Лиги чемпионов расположился на 17-й позиции. Эта ситуация вызывает немало вопросов среди болельщиков и экспертов, ведь «Ювентус» традиционно претендует на самые высокие места как в итальянском чемпионате, так и на европейской арене. Теперь поклонникам остаётся только ждать, найдёт ли команда под руководством Спаллетти путь к более стабильным результатам и вернёт ли себе лидерские позиции в ближайшем будущем.