Беллингем о Родриго Гоэсе: только величайшие достигают вершин

Дата публикации: 15-12-2025 11:58

Форвард мадридского "Реала" Родриго Гоэс отличился забитым мячом в поединке против "Алавеса", который прошёл в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги. Этот гол стал для Родриго уже вторым подряд, ведь в предыдущем матче он также отметился результативным действием за свою команду. Примечательно, что до нынешней серии нападающий не мог поразить ворота соперников с марта месяца нынешнего года, а в национальном чемпионате - с января, что стало небольшим испытанием для игрока.

После успешной игры против "Алавеса" одноклубники не остались в стороне и поддержали Родриго в социальных сетях. Особенно выделилось сообщение от Джуда Беллингема, который таким образом захотел оказать моральную поддержку футболисту. Англичанин написал: "Лучшие из лучших всегда добиваются успеха. Мой друг вновь с нами" - эти слова были тепло встречены болельщиками. Родриго Гоэс не замедлил с ответом и написал в комментариях: "Люблю тебя". Такой обмен сообщениями ещё раз продемонстрировал крепкую атмосферу в команде и взаимную поддержку между игроками.

По итогам 16 туров мадридский "Реал" занимает вторую позицию в таблице Ла Лиги, имея в активе 39 очков. Команда из Мадрида отстаёт от лидирующей "Барселоны" на четыре очка, что сохраняет интригу в борьбе за чемпионство.