Внутри «Фиорентины» вспыхнул конфликт: игроки подрались, часть команды подумывает об уходе

Дата публикации: 16-12-2025 11:54

 

Внутри итальянского футбольного клуба «Фиорентина» возник серьезный конфликт среди игроков. Как сообщает журналист Флавио Оньиссанти в социальной сети X, между футболистами произошла драка, что лишь подчеркнуло глубокий раскол в коллективе. Сообщается, что некоторые из спортсменов уже обратились к своим агентам с просьбой подыскать им новые клубы, так как больше не хотят оставаться в нынешней команде.

После 15 туров чемпионата Италии - Серии А - «Фиорентина» сумела заработать только шесть очков и расположилась на самом последнем месте турнирной таблицы. Команда переживает тяжелый кризис и стоит перед серьезной угрозой вылета из элитного дивизиона страны. В следующем, 16-м туре, коллективу предстоит встретиться с «Удинезе», и этот матч может стать определяющим для их дальнейшей судьбы в чемпионате.

Ранее в прессе появлялись сведения о том, что главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли находится под давлением руководства. За семь матчей под его началом клуб одержал лишь одну победу, что вызывает недовольство у болельщиков и руководства. Возможно, в ближайшее время руководство клуба примет решение о смене тренера, чтобы попытаться изменить ситуацию к лучшему.

