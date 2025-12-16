«Челси» планирует расстаться с Мареску и ведёт переговоры с Хави

Дата публикации: 16-12-2025 11:55

Руководство лондонского «Челси» рассматривает возможность досрочного увольнения нынешнего главного тренера Энцо Марески уже в январе. В последние недели представители клуба активно ведут переговоры с бывшим наставником «Барселоны» Хави, изучая варианты для возможной смены тренера. Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х. По сообщениям источника, руководство недовольно результатами и атмосферой в команде под руководством Марески.

Интересно, что после последней победы «Челси» над «Эвертоном» со счетом 2:0 в рамках английской Премьер-лиги, Мареска дал откровенное интервью. В разговоре с прессой он отметил, что не все члены руководства поддерживают его решения и сам клуб, что вызвало резонанс среди поклонников и специалистов футбола. Такая ситуация добавила неопределенности относительно будущего итальянского тренера в Лондоне.

Стоит напомнить, что Энцо Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года и сумел привести команду на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, где сейчас у «синих» насчитывается 28 очков. Несмотря на это, клуб ищет пути для дальнейшего развития и не исключает серьёзных изменений уже этой зимой.