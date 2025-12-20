Тео Эрнандес: не намерен возвращаться в "Милан", пока там работают некоторые люди

Дата публикации: 20-12-2025 16:54

Бывший левый защитник «Милана» Тео Эрнандес, который сейчас играет за «Аль-Хиляль», поделился подробностями своего ухода из итальянского клуба. Француз подписал контракт с командой из Саудовской Аравии летом 2023 года, оставив «россонери» после шести сезонов.

«Мне вовсе не хотелось покидать „Милан“. Я был настроен остаться, но ситуация сложилась так, что в один момент мне позвонили представители руководства и прямо заявили - если не перейду в другой клуб, меня просто выведут из состава, - признался Эрнандес. - В таких условиях у меня не оставалось иного выхода, пришлось принимать решение о новом этапе своей карьеры и искать команду, где бы мне доверяли».

Когда Тео спросили о возможном возвращении в «Милан», он ответил: «Что будет, если руководство пригласит меня обратно? Сейчас мои мысли и желания связаны только с победами здесь, в Саудовской Аравии. Пока в „Милане“ работают определённые люди, возвращаться я не планирую», - приводит слова Эрнандеса издание La Gazzetta dello Sport.

За шесть лет выступлений за «Милан» он стал одним из лидеров обороны, а сумма его трансфера в «Аль-Хиляль» составила 25 миллионов евро. Французский защитник оставил яркий след в истории клуба, но теперь сосредоточен на новых достижениях.