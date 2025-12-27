Де Росси об уходе из «Ромы»: к такому невозможно подготовиться, это тяжёлое испытание

Дата публикации: 27-12-2025 01:56

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился своими мыслями и чувствами относительно увольнения с должности наставника римской «Ромы».

«К такому событию, как увольнение, невозможно подготовиться заранее - это всегда неожиданно и очень тяжело, - сказал Де Росси в интервью изданию Calciomercato. - Я до сих пор не воспринимаю это как несправедливость, потому что у меня чистая совесть. Я никогда не предавал тех, с кем работал, и не использовал своё положение в городе, чтобы защищать себя или идти против игроков. Если бы я поступал иначе и предал себя, то не мог бы быть так горд тем, чего мы вместе добились. Увольнение - сложное испытание, ведь оно вынуждает тебя расстаться с любимым делом, ради которого ты столько работал».

Напомним, что 18 сентября 2024 года руководство «Ромы» объявило об отставке Даниэле Де Росси после четырёх туров национального чемпионата, в которых римский клуб не одержал ни одной победы. Вскоре после этого Де Росси возглавил «Дженоа», где сейчас продолжает свое развитие в качестве профессионального тренера, работая с новой командой и строя новые планы на будущее.