Гарри Магуайр получил условный срок на 15 месяцев за участие в конфликте в Греции

Защитник команды «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признан виновным в нанесении телесных повреждений, которые не представляют серьёзной угрозы для жизни. Суд вынес решение о наказании футболиста в виде 15 месяцев лишения свободы с отсрочкой. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Это решение связано с инцидентом, произошедшим в 2020 году на греческом острове Миконос, где Магуайр вместе с семьёй отдыхал и якобы принимал участие в драке. По информации, защитник вместе с друзьями вступил в конфликт с группой других англичан в одном из местных баров. После того как на место прибыли полицейские, компания, включая Магуайра, оказала сопротивление правоохранителям.

Вследствие этих событий Гарри Магуайр и двое его спутников были задержаны и доставлены в отделение полиции для разбирательства. Сам футболист планирует обжаловать вынесенное решение суда, чтобы изменить либо отменить приговор.

Этот случай вызвал широкий резонанс в спортивных и СМИ сообществах, так как связан с известным футболистом мировой известности. Несмотря на то, что наказание условное, инцидент серьёзно повлиял на репутацию Магуайра.