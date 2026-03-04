Росеньор прокомментировал возможное преимущество АПЛ для «Челси» над остальными соревнованиями

Дата публикации: 04-03-2026 21:59

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор выразил мнение, что Премьер-лига не является для команды главным приоритетом по сравнению с другими турнирами, несмотря на важную цель — выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

«Я не ставлю Премьер-лигу выше всего остального. Моя задача — бороться за победу в каждом матче, в котором мы принимаем участие. Возможно, это звучит банально и избито, но именно к этому мы стремимся. Каждый поединок для меня важен, и я намерен добиться успеха в каждой игре, будь это чемпионат или кубковая встреча.

Неважно, кто будет противником — «Арсенал» на выезде, «Астон Вилла» или «Рексем», мы всегда хотим добиваться победы и настраиваемся на позитивный результат в любой игре. Результаты каждой встречи имеют значение, и мы планируем бороться за максимальный результат на всех фронтах», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

Таким образом, главный тренер показывает, что для команды важна целостная и всесторонняя работа на успехи во всех соревнованиях без расстановки приоритетов лишь на одном турнире. Это позволяет сохранять боевой дух и мотивацию футболистов на протяжении всего сезона, стараясь добиться максимального результата в каждом матче.