Милан – Верона. Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии

28 декабря на легендарном стадионе Сан-Сиро состоится важный матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся известный футбольный клуб Милан и Верона. Начало игры запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Милан

Красно-чёрные снова находятся под руководством Массимилиано Аллегри. Тренер вернулся в клуб, который в прошлом сезоне пережил серьёзные трудности и почти провалил кампанию. Напомним, что хотя год назад Милану и удалось выиграть Суперкубок Италии, данный успех не смог компенсировать резкое падение в чемпионате — команда опустилась со второго на восьмое место, а также рано вылетела из Лиги чемпионов и завершила розыгрыш национального кубка поражением от Болоньи в финальной стадии.

Аллегри начал свою работу с неудачного домашнего матча против Кремонезе — Милан проиграл. Однако после этого команда продемонстрировала стабильность и не знала поражений большую часть осени, сумев даже подняться в лидеры Серии А. Тем не менее декабрь выдался непростым месяцем для амбициозного клуба: он стартовал с поражения 0:1 в Кубке Италии от Лацио, с которым перед этим удалось выиграть в чемпионате. Далее последовало поражение от не менее сильного соперника — Наполи в Суперкубке (0:2). А в последнем туре Милан сыграл вничью 2:2 с Сассуоло, из-за чего потерял первую строчку в турнирной таблице, уступив её своему главному конкуренту — Интеру.

Верона

Клуб из Вероны ставит перед собой куда более скромные и реалистичные задачи. В отличие от Милана, который борется за высокие места и трофеи, Вероне достаточно сохранить прописку в Серии А. Причём команда успешно справляется с этой задачей, несмотря на то, что по статистике набирает в среднем менее одного очка за матч на протяжении сезона. В прошлом году это позволило Вероне финишировать в середине таблицы, на комфортной четырнадцатой позиции в итоговом турнирном раскладе, выше зоны вылета.

Сейчас ситуация у "жёлто-голубых" кажется менее стабильной, и на поле есть немало игроков с еще более низкой формой. Однако перед рождественскими праздниками команда совершила настоящее чудо — впервые в сезоне одержала подряд две победы, обыграв сильных соперников — Аталанту и Фиорентину. В то же время стоит отметить, что Верона пропустила предыдущий тур и получила две недели без матчевой практики, что может оказать влияние на физическую и психологическую форму футболистов.

Статистика личных встреч

Последний матч между этими клубами, проведенный в феврале прошлого года, завершился победой Милана со счётом 1:0. Эта победа стала для миланцев уже девятой подряд в личных противостояниях с Вероной, что подчёркивает доминирование "россонери" в последних встречах.

Прогноз

Букмекерские конторы не склонны ожидать очередной провал Милана под руководством Аллегри, несмотря на неоднократные неудачи в последнее время. Количество неверных результатов для красно-чёрных было достаточно большим, и сейчас специалисты рассчитывают, что команда сможет взять верх, особенно с форой -1 гол (коэффициент на эту ставку составляет около 1,6). Такая ставка предполагает уверенную победу Милана в данном матче с разницей минимум в один мяч.

Таким образом, предстоящая встреча обещает быть напряжённой, особенно учитывая мотивацию обеих команд: Милан будет стремиться вернуть лидерство в чемпионате, а Верона – поддержать серию удачных результатов и закрепиться в безопасной зоне турнирной таблицы.