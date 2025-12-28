Леона Горецку из «Баварии» предложили нескольким клубам

Дата публикации: 28-12-2025 17:37

Полузащитника «Баварии» Леона Горецку через посредников предложили нескольким европейским клубам. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, представители немецкого игрока активно исследуют варианты продолжения его карьеры.

По сообщениям источников, руководство мюнхенского клуба вполне довольно своим нынешним составом и не рассматривает проведение значительных изменений до конца текущего сезона. Поэтому «Бавария» не планирует отпускать Горецку в зимнее трансферное окно, и с большой долей вероятности полузащитник останется в команде, по крайней мере, до лета.

Леон Горецка является игроком «Баварии» с 2018 года. За это время он стал одним из лидеров команды и выиграл шесть чемпионских титулов Германии, два национальных Кубка, а также Лигу чемпионов в сезоне 2019/2020 и золотую медаль клубного чемпионата мира 2020 года. Кроме того, выступая за сборную Германии, Горецка добился победы в Кубке конфедераций в 2017 году. В текущей кампании Бундеслиги он провел на поле 14 матчей, однако не записал на свой счет ни одного гола или результативной передачи. Несмотря на это, он продолжает пользоваться доверием тренерского штаба и является важной частью состава.