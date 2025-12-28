Тео Бонгонда может уйти из «Спартака» зимой

Дата публикации: 28-12-2025 19:07

Атакующий полузащитник Спартака и сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда может вскоре покинуть московский клуб. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х. По его информации, полузащитник получил одобрение от руководства красно-белых на бесплатный уход из команды во время зимнего трансферного окна. Несколько иностранных клубов уже проявили интерес к 28-летнему игроку и направили соответствующие запросы по поводу возможного перехода Бонгонды.

Действующий контракт Бонгонды со Спартаком рассчитан до 30 июня 2027 года, однако есть вероятность досрочного расторжения соглашения этой зимой. Тео Бонгонда перешел в московский клуб из испанского Кадиса в декабре 2023 года. Однако за то время, что полузащитник выступает за Спартак, ему не удалось закрепиться в основном составе. В нынешнем сезоне он провёл за красно-белых пять матчей во всех турнирах и не отличился ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Вполне возможно, что уже в ближайшие месяцы Бонгонда сменит клуб и продолжит карьеру за пределами России, если стороны достигнут договорённости.