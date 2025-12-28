Ведущий бомбардир УПЛ рассчитывает на приглашение в сборную Украины

Дата публикации: 28-12-2025 19:12

Нападающий луганской команды Заря, Филипп Будковский, откровенно рассказал о своем желании получить приглашение в национальную сборную Украины. Футболист продолжает упорно работать и стремится показать, что игроки украинской Премьер-лиги способны конкурировать на самом высоком уровне.

— Часто ли тебе задают вопрос о вызове в сборную Украины, куда ты ранее уже попадал?

— Да, этот вопрос мне задают неоднократно. Что я могу сказать? Я выкладываюсь по максимуму на поле. Если мое приглашение в сборную пока не происходит, то, возможно, я либо недостаточно проявляю себя, либо тренерский штаб принимает другие решения, ориентируясь на состав, который им кажется наиболее подходящим.

— Несмотря на все это, для любого футболиста, независимо от возраста, возможность надеть футболку национальной команды является заветной мечтой, которая сопровождает его всю карьеру. Я очень хочу доказать, что игроки, выступающие в Украине, ничем не уступают тем, кто играет за рубежом, — подчеркнул Будковский.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 16 матчей за Зарю, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в сумму около 300 тысяч евро.

Филипп Будковский выделяет важность самоотдачи и постоянной работы над собой, чтобы заслужить внимание тренерского штаба сборной. Он уверен, что украинская Премьер-лига полна талантливых игроков, которые способны достойно представить страну на международной арене. При этом Будковский продолжает сохранять оптимизм и готовность бороться за место в национальной команде, не теряя надежды, что его терпение и труд будут вознаграждены в ближайшем будущем.