Аталанта – Интер. Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии

Дата публикации: 28-12-2025 19:11

28 декабря на стадионе Атлети Адзурри д’Италия состоится важный матч 17-го тура чемпионата Италии по футболу – Серии А, в котором встретятся Аталанта и Интер. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

В текущем сезоне команда из Бергамо удерживает высокие позиции, и во многом благодаря работе Гардинера Гасперини. Этот наставник долгое время с успехом руководил клубом, создав один из сильнейших коллективов в Италии. В прошлом году он завершил свой этап в Аталанте, но сделал это на достойной ноте – выведя команду в плей-офф Лиги чемпионов и обеспечив ей третье место в Серии А. Уход Гасперини произошёл по его собственному желанию, что подчёркивает его уважительный и продуманный подход.

Однако нововведения, которые последовали после его ухода, оказались не столь удачными. Летом клуб пригласил Ивана Юрича, тренера, который до этого не смог добиться серьёзных успехов ни в Италии, ни в Англии. К счастью для Аталанты, этот эксперимент продлился недолго, так как результаты были неудовлетворительными. Вскоре клуб перешел к назначению Паоло Палладино. Под его руководством команда тоже переживает сложности – например, поражение от Вероны вызвало немало критики. Однако следует отметить рост, связанный с этим тренером: из последних семи матчей во всех турнирах команда выиграла шесть, что демонстрирует улучшение результата и уверенность молодых специалистов.

Интер

Летом 2025 года миланский Интер завершил свой довольно успешный цикл под руководством Симоне Индзаги. Под его началом команда завоевала немало трофеев и демонстрировала высокий уровень игры. Особенно примечательно, что в последнем сезоне у клуба были возможности завоевать сразу несколько титулов — от Суперкубка Италии до Лиги чемпионов. Однако в решающих матчах чёрно-синие не смогли проявить должного мастерства: они проиграли финал Лиги чемпионов с разгромным счётом 0:5 ПСЖ, а в чемпионате Италии уступили скудетто клубу Наполи из-за осечек в концовке сезона.

Текущий тренер Киву оставляет неоднозначное впечатление своим стилем работы. С одной стороны, в Лиге чемпионов команда показывает достойные результаты и занимает первое место в Серии А, что свидетельствует о серьёзной атакующей мощи. С другой же – клуб не смог продемонстрировать стабильность на международных турнирах: на клубном чемпионате мира итальянцы вылетели уже на ранних стадиях. А в недавнем поединке за Суперкубок, несмотря на быстрый гол, Интер уступил Болонье в серии пенальти после того, как позволил сопернику сравнять счёт.

Статистика личных встреч

Отметим, что Аталанта не побеждала Интер с 2018 года. За последние восемь матчей эта команда неизменно проигрывала соседу, что отражает серьёзный разрыв в силы и уверенности двух клубов.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы склоняются к тому, что Интер продолжит свою добрую традицию побеждать в очных встречах с Аталантой. Тем не менее, игра будет напряжённой, и стоит обратить внимание на ставку «Оба забьют» — коэффициент на неё равен 1,63, что делает её довольно привлекательной. Такая ставка отражает вероятность того, что команда Аталанты найдёт свои моменты, несмотря на статус фаворита соперника.

В целом, игра обещает захватывающий футбол, поскольку обе команды обладают качественными составами и высоким уровнем мотивации на финише года. Болельщикам стоит ожидать острой борьбы и минимальной разницы в счёте, а также множества интересных игровых эпизодов.