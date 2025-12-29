Джон Терри выставит на аукцион футболку «Челси» с московского финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 29-12-2025 12:28

Бывший защитник Челси Джон Терри решил выставить на аукцион историческую игровую футболку, в которой он принял участие в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2007/2008. Тогда Челси встретился с Манчестер Юнайтед, и матч завершился вничью со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти - сильнее оказались футболисты Манчестер Юнайтед, одержав победу со счетом 6:5.

Как отметил Терри, все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Легенда Челси подчеркнул: "Мой фонд получит средства, которые помогут двум важным для меня благотворительным организациям. Им сейчас очень нужна материальная поддержка, и я рад, что могу быть полезным". Его слова приводит издание Goal.com.

Эта продажа входит в состав благотворительного аукциона, куда включено 26 различных лотов. Организатором события выступает аукционный дом Goldin Auctions, работающий в Нью-Джерси. Все собранные средства переведут в фонд Джона Терри, который занимается поддержкой различных британских благотворительных проектов и инициатив.