Роналду неожиданно остановил выбор на новом клубе, отказавшись от Аль-Насра

Дата публикации: 30-12-2025 01:27

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду якобы выразил желание присоединиться к «Интеру Майами», где уже выступает его давний конкурент Лионель Месси.

Согласно информации из источников, Криштиану мечтает завершить свою карьеру вместе с Лионелем в одной команде. Для реализации этой амбициозной цели он уже предложил свои услуги «Интеру Майами». По данным испанских СМИ, 40-летний португальский футболист готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы воплотить в жизнь этот символичный союз. Среди причин, приведших к такому решению, называют разочарование в уровне интереса к чемпионату Саудовской Аравии, желание развивать свои медийные и рекламные проекты в США, а также подготовку к чемпионату мира 2026 года.

Ранее Роналду, выступающий сейчас за саудовский клуб «Аль-Наср», поделился подробностями о том, как могла сложиться его карьера в каталонской «Барселоне». Это заявление вызвало большой интерес среди болельщиков и экспертов, ведь история его переходов всегда была полна неожиданных поворотов.

Таким образом, возможное переезд Роналду в американский клуб может стать одним из самых громких событий на трансферном рынке, а совместная игра с Месси в одной команде привлечёт огромный интерес не только со стороны фанатов, но и всей футбольной общественности.