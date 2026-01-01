Нападающий «Атлетико» может перейти в «Рому»

Дата публикации: 01-01-2026 23:31

Нападающий мадридского клуба «Атлетико» Джакомо Распадори всё ближе к возвращению в Италию.

«Рома» подготовила улучшенное предложение для «матрасников» по поводу 25-летнего футболиста. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны почти достигли полного соглашения. Планируется аренда с опцией последующего выкупа, а римский клуб ведёт переговоры с самим игроком, чтобы согласовать условия.

Джакомо Распадори перешёл в «Атлетико» недавно — в августе 2025 года. Ранее он выступал за «Наполи» в Италии.

За мадридскую команду итальянец провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи, демонстрируя прогресс под руководством тренера Диего Симеоне.

Вероятное возвращение Распадори в родную страну связано с желанием усилить атакующую линию «Ромы» и предоставить игроку больше игрового времени. Этот трансфер может стать полезным как для клуба, так и для самого футболиста, который стремится развивать свою карьеру на высоком уровне в Серии А.