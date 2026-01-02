«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Депортиво» из Сегунды

Дата публикации: 02-01-2026 23:32

Каталонский клуб "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику испанского "Депортиво" Еремаю Эрнандесу, который в настоящее время играет во втором по силе дивизионе страны - Сегунде. Согласно источнику The Touchline в соцсети Х, сумма отступных за перспективного футболиста составляет 40 миллионов евро. Контракт между Эрнандесом и "Депортиво" рассчитан до 2030 года, что делает сделку сложной, но возможной для гранда из Каталонии.

В текущем сезоне 2025/2026 талантливый хавбек провёл 19 матчей, отметился семью забитыми мячами и отдал пять голевых передач, что привлекло внимание ведущих клубов Испании. По информации известного футбольного портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент оценивается в 20 миллионов евро, что вдвое меньше его отступных.

Тем временем, после 18 туров испанской Ла Лиги "Барселона" уверенно занимает первое место, набрав 46 очков. Отрыв от главного конкурента, мадридского "Реала", составляет четыре очка. Руководство каталонского клуба планирует усилить состав, чтобы сохранить лидерство до конца сезона, и рассматривает кандидатуру Эрнандеса как одного из возможных приобретений в ближайшее трансферное окно.