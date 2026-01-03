«Челси» интересуется двумя игроками из английской Премьер-лиги

Дата публикации: 03-01-2026 14:06

Лондонский футбольный клуб "Челси" проявляет интерес к двум молодым талантам из английской Премьер-лиги - атакующему полузащитнику "Арсенала" Итону Нванери и полузащитнику "Астон Виллы" Моргану Роджерсу. Как сообщает авторитетный источник Caught Offside, "Челси" рассматривает возможность приобретения этих игроков для усиления своего состава в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, если лондонскому клубу всё же удастся оформить переход Моргана Роджерса, то эта сделка будет сопровождаться крупной суммой трансфера. "Челси" уже контактировал с представителями футболиста и планирует сделать официальное предложение.

Также отмечается, что несмотря на неудачную попытку приобрести Итана Нванери прошлым летом, лондонцы не теряют интереса к 18-летнему полузащитнику. Однако на данный момент наиболее вероятным вариантом для молодого игрока рассматривается аренда в один из клубов, находящихся в середине таблицы АПЛ, а не полноценный переход в "Челси".

На данный момент "Челси" после 19 туров Премьер-лиги занимает пятое место в таблице, имея в активе 30 очков и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов.