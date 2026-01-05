Капитан «Челси» прокомментировал уход тренера

Дата публикации: 05-01-2026 11:24

Капитан «Челси» Рис Джеймс поделился своими мыслями о недавней смене главного тренера в лондонской команде. На днях пост наставника «аристократов» покинул Энцо Мареска. На данный момент нет информации о назначении нового постоянного тренера, однако британские СМИ пишут, что наиболее вероятным кандидатом является Лиам Росеньор, который сейчас работает в «Страсбурге».

«Уход Энцо Марески? Конечно, это сложная ситуация - подобные перемены всегда оказываются непростыми для команды. Однако мы обязаны поддерживать друг друга и действовать как одно целое. В последнем матче с «Манчестер Сити» мы смогли проявить характер и добиться ничьей, набрав важное очко в борьбе за турнирные позиции.

Что касается следующего тренера, то на сегодняшний день у нас нет никакой информации по этому поводу. Вся прошедшая неделя была полностью посвящена подготовке к игре против «Сити», поэтому мы старались не отвлекаться на слухи и обсуждения за пределами поля. Мы приехали в Манчестер максимально собранными и сосредоточились на результате, благодаря чему сумели выйти из сложной ситуации. Сейчас для нас важно восстановиться – и уже в ближайшие несколько дней, я уверен, мы узнаем больше о будущем наставнике», - приводит слова Джеймса BBC со ссылкой на Sky Sports.