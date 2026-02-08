«Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом» в 21-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 08-02-2026 23:23

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги прошёл захватывающий поединок между командами "Бавария" и "Хоффенхайм". Мюнхенский клуб одержал уверенную победу на своём поле со счётом 5:1. Матч проходил на стадионе "Арена Мюнхен", а его главным судьёй был Тобиас Штилер из Гамбурга.

События на поле развивались стремительно. Уже на 17-й минуте гости оказались в сложной ситуации - защитник Кевин Акпогума получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве до конца встречи. "Бавария" быстро воспользовалась этим преимуществом: на 20-й минуте Гарри Кейн уверенно реализовал пенальти, открыв счёт в матче. Однако "Хоффенхайм" не сдался, и на 35-й минуте Андрей Крамарич сравнял счёт, забив красивый гол в ворота хозяев.

Ближе к концу первого тайма хозяева усилили давление. На 45-й минуте Кейн вновь точно исполнил пенальти, выведя свою команду вперёд. Уже в компенсированное время Луис Диас забил третий гол. Во втором тайме Диас оформил дубль на 62-й минуте, а на 89-й минуте довёл счёт до разгромного, сделав хет-трик. Благодаря яркой игре и множеству голевых моментов, "Бавария" заслуженно одержала победу. По итогам матча мюнхенцы с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице, а "Хоффенхайм" с 42 очками занимает третью позицию Бундеслиги.