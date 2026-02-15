«Бавария» готова побороться за Виктора Осимхена

Дата публикации: 15-02-2026 13:23

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену, об этом на своей странице в Х сообщил инсайдер Экрем Конур.

По сведениям источника, нигерийский форвард включен в шорт-лист целей на усиление линии атаки. В клубе изучают финансовые параметры возможного перехода, следят за рыночной динамикой и оценивают риски. Рассматриваются как краткосрочные, так и долгосрочные сценарии трансфера - от немедленного шага до ожидания более удобного момента.

Интерес к Осимхену проявляют и другие европейские гранды, поэтому конкуренция может обостриться уже в ближайшее трансферное окно - в таком случае решающими станут скорость переговоров и готовность удовлетворить запросы всех сторон.

В текущем сезоне у форварда 15 голов и 9 результативных передач в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в € 75 млн, однако конечная сумма потенциальной сделки будет зависеть от спроса, контрактных условий и бонусов.

Для «Баварии» приоритетен нападающий, способный сразу влиять на результат и соответствующий стилю команды с акцентом на высокий прессинг. Осимхен известен атлетизмом, игрой на втором этаже и умением открываться за спины защитников - эти качества могут органично дополнить нынешнюю группу атаки мюнхенцев.

Возможные сложности сделки - высокая конкуренция, цена и соответствие финансовым правилам. Окончательное решение примут после детальной оценки спортивных и экономических факторов и хода переговоров с клубом игрока и его окружением.